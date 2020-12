Sportmerk Nike doet goede zaken met onlineverkoop

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald, vooral dankzij een sterke groei van de verkopen via het internet. Ook de winst van de producent van sportschoenen en sportkleding nam toe.

De omzet in het eind november afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 9 procent tot 11,2 miljard dollar ten opzichte van vorig jaar. In alle regio’s was sprake van groei, maar vooral in China ging het Nike voor de wind met een plus van 24 procent. De onlineverkoop sprong met 84 procent omhoog, waarbij vooral Noord-Amerika een uitblinker was. De sterke internetverkoop bood compensatie voor winkels van Nike die tijdelijk moesten sluiten vanwege de tweede coronagolf en nieuwe lockdowns in verschillende landen.

Er werd een nettowinst behaald van 1,3 miljard dollar, wat 12 procent meer is dan een jaar eerder. Topman John Donahoe sprak van sterke prestaties voor Nike. Volgens het bedrijf is meer dan 90 procent van de eigen winkels nog steeds geopend, soms wel met beperkte openingstijden.

De kwartaalresultaten vielen beter uit dan beursanalisten hadden verwacht, want er was in doorsnee op een omzet gerekend van 10,6 miljard dollar. Ook de winst per aandeel was hoger dan voorzien. In de zogenoemde handel nabeurs op Wall Street steeg het aandeel Nike wel 6 procent. Dit jaar ging de koers van het bedrijf met 36 procent omhoog.