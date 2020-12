‘Winkeliers willen open voor afhalers, net als horeca’

Winkeliersorganisatie INretail roept de overheid op het afhalen van bestellingen bij magazijnen en winkels toe te staan. Tal van winkels lukt het door de gedwongen coronasluitingen en de grote drukte bij bezorgdiensten niet om producten op tijd bij de klant afgeleverd te krijgen. Bijvoorbeeld bij babyzaken kan dit tot grote problemen leiden, benadrukt de branche.

“Er is paniek bij aanstaande en jonge ouders. Veel mensen hebben vakantie en willen met kinderkamers en de aanstaande geboorte bezig zijn. En nog lastiger is het voor jonge ouders die onverwacht extra hulpmiddelen nodig hebben en tegen een overbelast bezorgkanaal aanlopen”, geeft INretail aan.

Klanten mogen bij de winkel hun bestelling niet ophalen. Dat juist toestaan, is volgens de organisatie de oplossing. De organisatie wijst erop dat veel horecazaken ook nog toegankelijk zijn voor afhalers. “De oplossing is een schot voor open doel. Bij groen licht voor het afhalen van bestellingen bij de winkeldeur is dit probleem direct opgelost. Alle non-food winkels worden zo geholpen. Plaats een balie bij de winkeldeur, spreek een tijdslot af en het veilige afhaalloket is geregeld.”

Diverse winkelketens, waaronder Blokker en Intertoys, hebben al aangekondigd dat hun eigen personeel pakketjes gaat bezorgen. Volgens Blokker was dat nodig omdat bezorgdiensten als PostNL overlopen. In het distributiecentrum van Blokker stonden nog 18.000 pakketjes die PostNL niet had opgehaald. PostNL bezorgt al dagen meer dan 1,5 miljoen pakketten per dag en stelde vrijdag tegen de grenzen van de capaciteit aan te lopen. Het bedrijf vond het daarom ook niet vreemd dat winkels als Blokker met eigen bezorginitiatieven kwamen.