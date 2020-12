Consument minder pessimistisch in december

De stemming onder consumenten is deze maand minder somber geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen in december het hoogste niveau bereikt na maart dit jaar, toen de eerste lockdown werd afgekondigd.

Nederlanders zijn over het algemeen nog steeds erg negatief, maar niet meer zo pessimistisch als voorheen. De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam uit op min 20 tegen min 26 in de voorgaande maand.

Volgens het CBS was vooral het oordeel van consumenten over de economie deze maand minder negatief dan in november. Ook de koopbereidheid verbeterde iets. Consumenten waren iets optimistischer over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig dan vorige maand.

De bestedingen van consumenten liggen al maanden onder het niveau van vorig jaar. De meeste recente cijfers hierover dateren van oktober. In die maand werd er in Nederland 6,5 procent minder geconsumeerd dan in oktober 2019. De krimp was weer wat groter dan een maand eerder.

Vooral aan diensten als een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool en voetbalwedstrijden en aan het gebruik van openbaar vervoer werd in oktober minder besteed. Restaurants en cafés moesten vanaf 15 oktober weer hun deuren sluiten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.