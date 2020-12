Brits overheidstekort loopt snel op

Het Britse overheidstekort is in de eerste acht maanden van het boekjaar opgelopen tot een record in vredestijd van zo’n 241 miljard pond. Dat is omgerekend bijna 265 miljard euro en toont een deel van de financiële schade van de coronacrisis. De Britten gaven miljarden uit aan steun voor bedrijven en huishoudens om door de crisis te komen.

Kenners wijzen er daarbij op dat de economie mogelijk in een recessie terechtkomt, wat het herstel van het huishoudboekje niet makkelijker maakt. In november alleen al gaf de Britse overheid bijna 32 miljard pond meer uit dan dat er via belastingen binnenkwam.

De Britse economie veerde in het derde kwartaal stevig op, zo bleek uit cijfers van het nationale statistiekbureau. Maar voor het huidige vierde kwartaal wordt een stevige krimp voorzien, ook vanwege de harde maatregelen die worden genomen om de verspreiding van een gemuteerde en zeer besmettelijke variant van het coronavirus in de te dammen. Daarbovenop komt nog eens de brexit, waarover de scheidingsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie erg moeizaam verlopen.

Minister van Financiën Rishi Sunak en de Britse centrale bank staan door de meervoudige risico’s voor de economie onder zware druk om de monetaire steunpakketten nog groter te maken. Daar komt bij dat nu ook enkele economen voorzien dat de Britse economie in het eerste kwartaal ook zal krimpen. Dat was in de jongste voorspellingen van de beleidsbepalers nog niet zo hard neergezet.