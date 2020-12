‘Online-kerstaankopen gaan dit jaar voor records zorgen’

De aankopen die online worden gedaan voor kerst gaan voor records zorgen, denkt brancheorganisatie van webwinkels Thuiswinkel.org. “Dat we records gaan halen dit jaar, lijkt buiten kijf te staan”, zegt directeur Wijnand Jongen. “De winkels zijn dicht, mensen zitten thuis en zijn bezig met leven en overleven, maar ook met het aangenaam maken voor zichzelf vanwege kerst.”

Met de feestdagen in aantocht zijn kleine praktische zaken voor in huis populair, maar ook drogisterijspullen, kerstkleding, en de traditionelere kerstcadeaus zoals spelletjes, kinderspeelgoed en lingerie. Daarnaast verkopen gourmet- en fonduestellen ook goed, net als scheerapparaten en andere kappersspullen, en ook eten en drinken. Jongen verwacht dat de omzet van webwinkels “giga de lucht in” zal gaan, maar kan geen concrete prognose geven.

De online-consumentenbestedingen en online-aankopen bleven na de eerste twee kwartalen van dit jaar ook in het derde kwartaal doorgroeien, meldt Thuiswinkel.org op basis van de eigen Thuiswinkel Markt Monitor. De consumentenbestedingen stegen met 4 procent naar 5,7 miljard euro, de online-aankopen groeiden met bijna een kwart meer naar 75,9 miljoen euro. Ongeveer de helft van de online-aankopen werden met de smartphone gedaan. Die aankopen groeiden flink, van 38 procent vorig jaar naar 45 procent.

Vooral spullen voor in huis, eten en sport en recreatie werden veel meer gekocht. In sommige categorie├źn verdubbelden de aankopen zelfs, wat volgens de monitor betekent dat er veel meer Nederlanders producten online zijn gaan kopen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kwamen er ongeveer 760.000 online-shoppers bij, een stijging van 7 procent. Dat is volgens de monitor te wijten aan de coronacrisis, omdat het aantal shoppers het derde kwartaal vorig jaar nog gelijk was aan het jaar daarvoor.

Volgens Thuiswinkel.org zijn de versoepelingen van de overheidsmaatregelen in de zomer ook terug te zien in de cijfers van het derde kwartaal. In de reisbranche zorgden ze voor een minder harde daling van de cijfers, maar niet voor positieve cijfers. Door de coronacrisis gingen minder mensen op vakantie. De vakantiegangers besteedden minder en kozen voor goedkopere vakanties.

De online-uitgaven aan pakketreizen daalden het derde kwartaal met 77 procent ten opzichte van vorig jaar, losse vliegtickets en accommodaties kelderden met 41 procent. Vanwege de grote terugval in online-aankopen in de reissector, denkt Jongen niet dat het totale aantal online-aankopen dat van vorig jaar zal overtreffen. “Miljarden aan vliegtickets en vakantie-aankopen zijn weggevallen.”