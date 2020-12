Verkoop nieuwe bedrijfswagens EU iets gestegen in november

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie heeft in november op jaarbasis een minieme stijging laten zien, van 0,1 procent tot 167.315 voertuigen. Dat meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

De verkoop van bestelbusjes en bussen nam af, maar die van vrachtwagens nam toe ten opzichte van vorig jaar. Van de grote Europese automarkten waren in Italië en Duitsland vorige maand plussen te zien, maar in Spanje en Frankrijk zakte de verkoop van commerciële voertuigen. In Nederland ging het om een daling van ruim 9 procent.

Over de eerste elf maanden van dit jaar ligt de verkoop van bedrijfsvoertuigen met ruim 1,5 miljoen stuks nog altijd ruim 20 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de coronacrisis. In alle EU-landen ging de verkoop omlaag. Voor Nederland werd een krimp gemeten van meer dan 23 procent tot ruim 67.000 commerciële voertuigen.