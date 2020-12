Shell-locatie in beslag genomen door Nigeriaanse overheid

Nigeriaanse autoriteiten hebben een vestiging van Shell in het Afrikaanse land in beslag genomen. Dat is gedaan door een van de deelstaatregeringen in verband met een geschil over een olieramp die decennia geleden plaatsvond.

Het gaat om de Shell-vestiging op Kidney Island en een naastgelegen locatie, genaamd Oil Mining Lease 11, waarin Shell een belang heeft. Volgens de plaatselijke overheid zijn de terreinen “op wettige wijze gekocht via een openbare veiling die door de rechtbank was bevolen”.

Shell spreekt dat laatste tegen. De aankondiging van de deelstaatregering van de staat Rivers zou “voorbarig en nadelig” zijn. De overdracht van de olielicentie vereist volgens Shell namelijk de goedkeuring van de federale overheid, en die is niet verleend.

Het Brits-Nederlandse concern is al lang verwikkeld in een juridische strijd met een lokale gemeenschap in Rivers. Die heeft Shell met succes aangeklaagd voor miljoenen dollars aan schadevergoeding wegens olievervuiling decennia terug.

De onderneming vindt dat ze niet verantwoordelijk is voor de betreffende lekkages. Die zijn volgens het bedrijf de schuld van “derden” tijdens een burgeroorlog die duurde van 1967 tot 1970. Bovendien zouden de getroffen locaties zijn opgeruimd. Hoewel Shell de beslissing van de Nigeriaanse rechter herhaaldelijk heeft aangevochten zijn alle beroepen telkens afgewezen. Maar volgens het bedrijf vindt er volgend jaar nog een belangrijke hoorzitting plaats, waarop moet worden gewacht.