‘Handel tussen EU en VK zal minder vlot verlopen’

Het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal “ingrijpende gevolgen hebben voor mensen, ondernemingen en openbare besturen”. Dat heeft David McAllister, de Duitse voorzitter van de speciale brexitcommissie in het Europees Parlement gezegd tegen de Duitse krant Die Welt. “De handel tussen de EU en het VK zal niet meer zo vlot verlopen als toen we allebei behoorden tot de interne markt en de douane-unie”, zei hij.

Volgens de christendemocraat ontbreekt er in het akkoord bovendien een overeenkomst over de samenwerking op het vlak van buitenlands beleid. “Ik was tevreden dat het tijdens de onderhandelingen ook ging over de kwestie van de buitenlandse politiek en de veiligheid. Dat wilde Londen niet”, aldus McAllister. De Duitser had echter wel graag meer samenwerking gezien op die gebieden.

McAllister is optimistisch dat het Europees Parlement voor de deal zal stemmen. “Wij hebben de politieke verantwoordelijkheid om een niet-gereguleerde overgang te vermijden en om de negatieve gevolgen voor de burgers en de ondernemingen zo beperkt mogelijk te houden.” Volgens hem kan het akkoord in eerste instantie ook van kracht worden zonder toestemming van het Europees Parlement. “Maar dit mag geen precedent vormen voor toekomstige handelsakkoorden.”

Volgens de BBC zal het Europees Parlement niet voor het einde van het jaar stemmen over de handelsdeal. Het akkoord zal tot de stemming formeel gezien voorlopig van kracht zijn.