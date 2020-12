Musk hint op beursgang satellietnetwerk in opbouw Starlink

Miljardair en Tesla-baas Elon Musk verwacht dat zijn satellietnetwerk in opbouw Starlink op termijn “geschikt zal zijn” voor een beursgang. Dit kan als de opbrengsten van het bedrijf, dat onderdeel is van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, wat beter “voorspelbaar” zijn, zo zei hij.

Door duizenden satellieten rond de aarde te plaatsen wil Starlink wereldwijd breedbandinternet kunnen leveren. SpaceX heeft al honderden satellieten in de ruimte gebracht. Vanaf 2033 zou het bedrijf daar geld mee moeten kunnen verdienen, menen kenners.

De opmerkingen van Musk sluiten aan bij die van SpaceX-topvrouw Gwynne Shotwell eerder dit jaar. Zij zei tijdens een bijeenkomst in februari dat een beursgang van Starlink investeerders de kans biedt om ook onderdeel te worden van het “meest belovende” project van het ruimtevaartbedrijf. Vooralsnog is het voor investeerders bijna onmogelijk geweest om eigenaar te worden van een deel van SpaceX, dat een leidende rol speelt in de commerciĆ«le raketindustrie.

Starlink wil onder meer op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen. De satellietjes moeten zorgen voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte. Ook Amazon en Facebook werken aan internetsatellieten, terwijl Apple eerder aankondigde satellieten te willen gebruiken voor internet.

De afgelopen tijd was SpaceX herhaaldelijk in het nieuws. Eind mei lanceerde het bedrijf voor het eerst een bemande raket die naar het internationale ruimtestation ISS ging. Het was de eerste commerciƫle raket die astronauten naar het ISS bracht. Ook is SpaceX bekend van de herbruikbare raketten die het heeft ontwikkeld. Verder maakte SpaceX werk van een maanmissie. De lancering daarvan staat in 2026 gepland.