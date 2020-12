Facebook sluit Ierse afdelingen waarmee het belasting omzeilde

Socialmediabedrijf Facebook heeft een paar Ierse afdelingen opgeheven. Die onderdelen werden gebruikt in fiscale constructies waarmee Facebook ervoor zorgde dat het minder belasting hoefde te betalen. Dat meldt de krant The Times zaterdag.

De Ierse Facebook-tak had het intellectuele eigendom op alle internationale verkopen van het bedrijf. Andere onderdelen van Facebook betaalden de Ierse afdeling voor het gebruik daarvan. Daardoor hoefde Facebook niet in de Verenigde Staten winstbelasting te betalen, maar in Ierland. Zo boekte Facebook in 2018 meer dan 15 miljard dollar winst, waarvoor het 101 miljoen dollar belasting betaalde, aldus The Times. Dat komt neer op een belastingtarief van minder dan 0,7 procent.

“De licentie op intellectueel eigendom voor onze internationale activiteiten is teruggehaald naar de Verenigde Staten”, laat Facebook weten aan The Times.

De Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service, heeft Facebook begin dit jaar voor de rechter gesleept. De fiscus beschuldigt het bedrijf van belastingontwijking en eist miljarden in achterstallige betalingen.