Groot-Brittannië en Turkije tekenen vrijhandelsovereenkomst

Het Verenigd Koninkrijk en Turkije zullen dinsdag een vrijhandelsovereenkomst sluiten, heeft het Britse ministerie van Handel zondag bekendgemaakt. Het gaat om de eerste deal sinds premier Boris Johnson een nieuw handelsakkoord met de Europese Unie overeenkwam.

De twee landen zullen een deal ondertekenen die de bestaande handelsvoorwaarden tussen Ankara en Londen herbevestigt, maar de Britse minister van Handel Liz Truss hoopt dat binnenkort een op maat gemaakte deal tussen beide landen zou kunnen worden gesloten.

“De deal die we deze week verwachten te ondertekenen, sluit tariefvrije handelsovereenkomsten af ​​en zal onze handelsrelatie helpen ondersteunen. Het zal zekerheid bieden voor duizenden banen in het VK in de productie-, auto- en staalindustrie”, zei Truss in een verklaring. “We kijken er nu naar uit om in de nabije toekomst met Turkije te werken aan een ambitieuze en op maat gemaakte handelsovereenkomst tussen het VK en Turkije.”

De handelsrelatie was in 2019 18,6 miljard pond (20,7 miljard euro) waard, en Groot-Brittannië stelde dat het de vijfde grootste handelsovereenkomst was die het ministerie van Handel had onderhandeld na overeenkomsten met Japan, Canada, Zwitserland en Noorwegen.

Groot-Brittannië heeft nu handelsovereenkomsten getekend met 62 landen voorafgaand aan het einde van de brexit-overgangsperiode op 1 januari, wanneer het de handelsregelingen van de EU verlaat.

Het heeft vorige week een nauwe handelsovereenkomst met de EU, de grootste handelspartner, gesloten.