Amsterdamse AEX bijna op hoogste slotstand van dit jaar

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag bijna op de hoogste slotstand van 2020 geëindigd. Eerder op de dag werd nog de hoogste stand van dit jaar aangetikt. Ook de meeste andere Europese beurzen wonnen terrein. De nieuwe recordstanden op Wall Street, het langverwachte coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie, de brexitdeal en de start van het vaccinatieprogramma in Europa zorgden voor optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 629,14 punten. De hoofdindex passeerde eerder op de dag de hoogste tussentijdse stand van het jaar van 632,12 punten, die voor de coronacrisis op 17 februari werd bereikt. De hoogste slotstand is van 14 februari toen een niveau van 629,23 punten werd neergezet. Ten opzichte van het dieptepunt van het coronajaar van 389,60 punten op 16 maart is de AEX met ruim 60 procent gestegen.

De MidKap was vrijwel vlak op 939,21 punten. Parijs ging 0,5 procent vooruit, maar Frankfurt daalde licht. In Londen, waar voor het eerst kon worden gehandeld na het lange weekeinde, kreeg de FTSE-index er 1,6 procent bij. Britse beleggers reageerden opgelucht op de brexitdeal die voor de kerstdagen werd gesloten.

De Europese luchtvaartmaatschappijen behoorden tot de sterkere stijgers dankzij de verdere uitrol van het coronavaccin in Europa. In Amsterdam ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop in de MidKap met een winst van 4,6 procent. In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways, 1,2 procent en budgetvlieger easyJet won 3 procent. In Frankfurt klom Lufthansa meer dan 6 procent.

In Ierland werd dinsdag begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Nederland is daarmee het enige land in de Europese Unie waar nog niet wordt gevaccineerd. Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa. Het vaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca (plus 3,3 procent) en de Universiteit van Oxford wordt mogelijk nog deze week goedgekeurd door de Britse medicijnwaakhond.

De euro stond op 1,2246 dollar, tegenover 1,2214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 48,17 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 51,39 dollar per vat.