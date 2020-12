‘Coronacrisis maakt eind aan 21 jaar groei voor luchtvaart’

De coronacrisis heeft een einde gemaakt aan 21 jaar van passagiersgroei voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Volgens onderzoeksbureau Cirium, dat luchtvaartdata verzamelt en analyseert, kelderde het wereldwijde passagiersverkeer dit jaar naar schatting met 67 procent vergeleken met vorig jaar. Daarmee is het verkeer beland op het niveau van 1999, stelt Cirium.

Reisbeperkingen en lockdowns om het coronavirus te beteugelen, dwongen luchtvaartmaatschappijen om vluchten met 49 procent te verminderen, van 33,2 miljoen in 2019 naar 16,8 miljoen dit jaar. Het absolute dieptepunt voor de luchtvaart was op 25 april. Toen werden wereldwijd 13.600 vluchten uitgevoerd, wat een daling van 86 procent inhoudt in vergelijking met 3 januari, de drukste dag van dit jaar met ruim 95.000 passagiersvluchten, aldus Cirium.

De grootste klappen kwamen voor internationale vluchten, met een afname van 68 procent. Bij binnenlandse vluchten was een krimp van 40 procent te zien.

Volgens Cirium-topman Jeremy Bowen laten de cijfers zien hoe groot de uitdagingen zijn voor de luchtvaart door corona. Hij denkt dat het nog lange tijd zal gaan duren voordat de sector weer terug is op het niveau van voor de virusuitbraak.