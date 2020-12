Vuurwerkbranche: 2020 is verloren jaar

Voor de vuurwerkbranche is 2020 een “verloren jaar”, zegt voorzitter Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Niet alleen zorgt het vuurwerkverbod momenteel voor nagenoeg geen omzet, het duurt waarschijnlijk ook nog tot maart voordat de regelingen die nu voor ondernemers in de vuurwerkbranche worden uitgewerkt in effect treden, aldus Teunissen.

BPN vreest dat een heleboel ondernemers het niet gaan redden. Hoeveel bedrijven van de vuurwerksector op omvallen staan, kan Teunissen niet zeggen, maar wel dat er schrijnende gevallen zijn. “Voor de hele branche is het een rampzalig jaar. Ze hebben gerekend op een normaal verkoopjaar, maar dat is nul komma niks geworden.” Volgens Teunissen is er voor vuurwerkhandelaren ook geen uitwijkmogelijkheid naar het buitenland. Duitsland is normaal gesproken een grote afzetmarkt, maar ook dat land heeft een vuurwerkverbod. “Het is eigenlijk overal einde oefening”, merkt de branchevoorman op.

Het kabinet besloot in november tot een compensatieregeling van 40 miljoen euro voor de sector, maar die dekt volgens de branche bij lange na de kosten niet. “Er is gezegd dat het maart wordt voordat de regeling effectief wordt. Dat is laat. Ondernemers zitten nu met kosten”, zegt Teunissen.

Volgens BPN zijn er daarnaast grote verschillen tussen vuurwerkverkopers. Volgens BPN zijn er in Nederland tussen de 1400 en 1500 bedrijven die iets met vuurwerk doen, van een fietsenwinkel of tuincentrum tot een grote importeur. “We hebben voorgesteld onderscheid te maken, maar daar is geen rekening mee gehouden. Daardoor ontstaan nu grote verschillen, niet alleen in geld, ook in problemen.” Van andere regelingen, zoals de NOW, kunnen vuurwerkhandelaren volgens BPN maar beperkt gebruikmaken, omdat sommige vuurwerkverkoop maar in een klein deel van het jaar plaatsvindt.

Volgens Teunissen wordt de vuurwerkbranche nu voor de derde keer geraakt door overheidsmaatregelen. Eerst werd een verbod op knallers en vuurpijlen ingesteld, daarna een totaal vuurwerkverbod, en nu kunnen vuurwerkhandelaren ook het lichtste vuurwerk, zoals sterretjes, vanwege de lockdown niet aan winkeliers leveren en het mag ook niet bij consumenten worden thuisbezorgd. “Want dat staat in de wet, zegt het ministerie. Daar zit enorme frustratie. Ook die laatste mogelijkheid om vuurwerk te verkopen is ontnomen. De vuurwerkbranche is helemaal klaar met de politiek en de overheid”, aldus Teunissen.

In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar. Vorig jaar hebben vuurwerkhandelaren voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht.