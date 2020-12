‘VK klaar voor nieuwe douaneregels en nieuw tijdperk’

Het Verenigd Koninkrijk is naar eigen zeggen klaar voor de grote veranderingen aan de grens met de Europese Unie, die vanaf donderdag 31 december om middernacht ingaan. Het Verenigd Koninkrijk neemt dan definitief afscheid van de interne markt van de EU. Vanaf dat moment gelden er nieuwe douane- en grensformaliteiten.

Bedrijven moeten voortaan alle goederen die ze willen in- of exporteren naar Groot-Brittanni├ź, digitaal registreren. Vrachtvervoerders riskeren boetes wanneer ze niet over de juiste papieren beschikken. Volgens het Verenigd Koninkrijk zijn alle noodzakelijke douanesystemen in orde gemaakt. Ook zijn er douaniers ge├»nstalleerd om vervoerders tegen te houden die niet de benodigde administratie kunnen overhandigen. Hiervoor worden ook camera’s met nummerbordherkenning ingezet.

Problemen bij de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie blijven een grote zorg van de Britse regering. Ze zijn bang dat er lange files van vrachtvervoerders ontstaan door de nieuwe bureaucratische regels, waardoor er enorme vertragingen in het transport ontstaan.