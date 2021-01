‘Coronacrisis dreigt kwetsbare groepen aan de kant te zetten’

Kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen met onzeker werk, zijn door de coronacrisis in een nog minder goede positie terechtgekomen. Daarvoor vraagt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aandacht in een interview met De Telegraaf. Volgens hem is het belangrijk dat hier snel wat aan wordt gedaan.

“Het hebben van onzeker werk komt vaker voor bij mensen die mbo-geschoold zijn, mensen met een vakopleiding, bij mensen met een migratie-achtergrond en bij mensen met een arbeidsbeperking. De coronacrisis zorgt ervoor dat deze groepen een verhoogd risico lopen om structureel aan de kant te komen staan”, aldus Putters.

Ook zzp’ers hebben het volgens hem moeilijk. “Natuurlijk horen onzekerheid en ondernemerschap bij elkaar. Maar als die onzekerheid van het zzp’en in deze crisis bij twee partners samenkomt in een gezin dan kunnen daar toch snel problemen ontstaan.”

De belangrijke adviseur van het kabinet vindt het jammer dat de politiek in Den Haag het oplossen van de “kloof op de arbeidsmarkt” vanwege de viruspandemie doorschuift naar een volgend kabinet. “Vertel dat maar eens aan de mensen die nu aan de kant staan. Al voor de coronacrisis wisten we dat er veel mensen in onzekere contracten zitten. Er liggen tal van adviezen. Er is redelijk wat overeenstemming over de aanpak, hoe mensen meer zekerheid geboden kan worden. Maar nu gaat een volgend kabinet er pas mee aan de slag. Dat is een teleurstelling.”