‘Damrak begint hoger aan eerste beursweek 2021’

De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting hoger beginnen aan de eerste week van 2021. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters in het groen te openen. Het nieuwe jaar staat vooral in het teken van de vaccinatiecampagnes tegen corona. Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen het longvirus, groeit het optimisme dat de wereldwijde handel verder zal aantrekken. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen en mogelijke strengere maatregelen om het virus in te dammen, zorgen daarbij op korte termijn voor enige terughoudendheid.

Ook zullen beleggers oog hebben voor de uitwerking van het brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, nu de Britten niet meer automatisch toegang hebben tot de Europese interne markt. De eerste dagen van het nieuwe jaar was er traditiegetrouw minder economische bedrijvigheid. Daarmee was de exacte impact ook minder goed in te schalen.

Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december opnieuw is toegenomen. Het groeitempo viel wel wat terug ten opzichte van november.

Aan het coronafront wordt in het Verenigd Koninkrijk het inenten van inwoners deze week verder opgevoerd. Er wordt een tweede vaccin in gebruik genomen. Ook openen honderden nieuwe locaties de deuren waar mensen terecht kunnen om inge├źnt te worden. In Nederland wordt op 8 januari begonnen met vaccineren.

Op Wall Street is de blik gericht op de extra stembusgang voor de verkiezing van twee senatoren voor de Amerikaanse staat Georgia. De uitslag is cruciaal voor de koers van de Amerikaanse regering onder de nieuw verkozen president Joe Biden. Als beide zetels naar de Democratische partij gaan, krijgt Bidens partij het zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden voor het zeggen.

Bij de bedrijven staat Air France-KLM in de schijnwerpers. Volgens de Franse onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari is het nog een kwestie van “weken of maanden” voordat er een besluit is over de herkapitalisatie van de luchtvaartcombinatie. Zowel Frankrijk als Nederland heeft een belang van ongeveer 14 procent in het luchtvaartbedrijf, dat van de twee landen al 10,4 miljard aan staatssteun kreeg.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar TUI. Het reisconcern is hoopvol gestemd over het zomerseizoen van 2021, nu de meeste Europese landen zijn begonnen met het vaccineren tegen corona. Volgens de Duitse topman Fritz Joussen rekent zijn bedrijf op een “grotendeels normale zomer”.

De euro was 1,2254 dollar waard, tegen 1,2277 dollar op de laatste dag van 2020. De olieprijs zat in de lift door speculatie dat oliekartel OPEC het huidige productieniveau zal handhaven om de prijs te ondersteunen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 49,54 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 53,01 dollar per vat.