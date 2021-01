Unilever doet pastasauzen en pesto van Bertolli van de hand

Unilever doet de pastasauzen, pesto en mayonaise onder de merknaam Bertolli over aan het Nederlandse handelsbedrijf Enrico-Glasbest. Eerder deed Unilever al de olijfolie en margarine van Bertolli van de hand.

Enrico-Glasbest is actief met de verkoop en distributie van mediterrane levensmiddelen in de Benelux. Het bedrijf is goed voor een omzet van 30 miljoen euro en verwacht dat na afronding van de deal met Unilever de omzet zal stijgen naar 50 miljoen euro. Volgens Enrico-Glasbest sluit de overname “naadloos” aan bij de eigen strategie en groeiambities.

Er wordt in de transactie geen personeel overgenomen, en ook geen productielocaties. De productie van de Bertolli-producten blijft plaatsvinden bij bestaande producenten. Om een soepele integratie mogelijk te maken is er een overgangsperiode van zes maanden, waarin Unilever de verkoop en operatie voor Bertolli blijft verzorgen.

Het bekende voedselmerk begon bescheiden in een klein winkeltje in de Italiaanse stad Lucca, waar Francesco en Caterina Bertolli in 1865 begonnen met de verkoop van hun eigengemaakte olijfolie.