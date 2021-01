‘Corona en strijd om Amerikaanse Senaat in focus op beurzen’

De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers nemen wat gas terug na het sterke begin van het nieuwe beursjaar. Een nieuwe lockdown in Engeland zorgt daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast wordt uitgekeken naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De Britse premier Boris Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de nieuwe virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Heel Engeland gaat daardoor weer in lockdown om het hoge aantal coronagevallen door de zeer besmettelijke variant van het virus omlaag te krijgen. Schotland verklaarde eerder al voor de rest van de maand in lockdown te gaan.

Georgia is dinsdag het toneel van de strijd om de Amerikaanse Senaat. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal aankomend president Joe Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen. Net als bij de presidentsverkiezingen zal de uitslag waarschijnlijk een aantal dagen op zich laten wachten.

Aan het coronafront heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maandag toch nog geen eindoordeel geveld over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het beoordelingscomité heeft meer tijd nodig om tot een oordeel te komen en praat woensdag verder.

Op het Damrak kondigde bouwconcern Heijmans aan meer dan 700 nieuwe studentenwoningen te gaan bouwen op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Met de klus is circa 60 miljoen euro gemoeid. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis meldde de overname van Rever Offshore voor 90 miljoen euro. Daarmee versterkt Boskalis zijn subsea-divisie.

De Europese beurzen begonnen het nieuwe jaar met winst. De AEX-index sloot 1 procent hoger op 631,03 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 942,66 punten. Parijs en Londen stegen tot 1,7 procent. Frankfurt bleef achter met een plusje van 0,1 procent na berichten dat de Duitse lockdown met drie weken wordt verlengd. Wall Street kende de slechtste start van een nieuw jaar sinds 2016. De Dow-Jondesindex eindigde 1,3 procent lager op 30.223,89 punten. De brede S&P 500 daalde 1,4 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,5 procent.

De euro was 1,2269 dollar waard, tegenover 1,2255 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie 0,2 procent tot 47,54 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 50,93 dollar per vat. De vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten over de olieproductie wordt dinsdag voortgezet, na het uitblijven van een akkoord op maandag.