Wereldbank: wereldeconomie kan dit jaar 4 procent groeien

De wereldeconomie kan dit jaar met 4 procent groeien, na een krimp met 4,3 procent in 2020. Dat zegt de Wereldbank die wel wijst op risico’s voor die groeiraming door verder stijgende coronabesmettingen en vertragingen bij de uitrol van vaccins. In dat scenario zou de groei van de wereldwijde economie dit jaar beperkt blijven tot 1,6 procent.

Maar als de pandemie snel onder controle wordt gebracht, met een voorspoedig vaccinatieproces kan de groei juist uitkomen op bijna 5 procent, aldus het instituut. Al met al zijn er dus zeer veel onzekerheden over de prognoses, erkent de Wereldbank. De krimp over 2020 lijkt wel wat minder ernstig dan eerder gedacht.

De economie van de Verenigde Staten, ’s werelds grootste, zou dit jaar met 3,5 procent moeten groeien, na een neergang met 3,6 procent vorig jaar. Voor de eurozone wordt door de Wereldbank een plus van 3,6 procent voorspeld, na een min van 7,4 procent in 2020. Voor de economie van Japan, de derde van de wereld, zou dit jaar een groei met 2,5 procent te zien moeten zijn. Dat was een daling met 5,3 procent afgelopen jaar.

De economie van China, de tweede van de wereld, kan dit jaar volgens de Wereldbank met 7,9 procent groeien. China zou in 2020 met 2 procent zijn gegroeid, waarmee het land de enige grote economie in de wereld is die afgelopen jaar groei kon laten zien.

President David Malpass van de Wereldbank zegt dat overheden wereldwijd met enorme uitdagingen te maken hebben bij onder meer gezondheidszorg, schulden en begrotingen. Hij roept op tot hervormingen om zo investeringen aan te jagen en de economie verder te stimuleren.