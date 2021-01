Nederlanders aten meer groenten en fruit in coronajaar 2020

De consumptie van verse groenten en fruit is afgelopen jaar gestegen hoewel de horeca een deel van het jaar dicht was. De extra aankopen van huishoudens maakte de afname in de horeca meer dan goed, meldt belangenorganisatie GroentenFruithuis.

De totale consumptie van groenten en fruit lag 4 procent hoger dan in 2019. Huishoudens kochten 9 procent meer groente en fruit. Opvallend was daarbij dat de verkoop van ongesneden groente harder steeg dan die van voorgesneden groente. De laatste jaren was dat juist andersom. Volgens GroentenFruithuis is daarin te zien dat er meer tijd werd genomen om te koken. Dat viel ook te merken aan de toegenomen verkoop van verspakketten en maaltijdpakketten.

Groenten als paprika, ui, courgette, prei en aubergine verkochten in het bijzonder meer. Bij het fruit deden sinaasappels, avocado’s, mandarijnen en blauwe bessen het goed.

Door restaurants en cateraars werd 45 procent minder groente en fruit geserveerd. Daarmee kwam een einde aan een aantal jaren van groei van het eten van groente en fruit buitenshuis.

GroentenFruithuis stelt dat Nederlanders gemiddeld nog lang niet de aanbevolen 250 gram groenten en 200 gram fruit per dag eten. Zelfs als de groei van 4 procent per jaar aanhoudt, duurt dat nog jaren.