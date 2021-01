‘Nieuw laagterecord voor hypotheekrentes’

De hypotheekrentes liggen aan het begin van het nieuwe jaar historisch laag. Volgens gegevens van vergelijkingssite Rente.nl was met name bij lange rentevaste periodes sprake van een scherpe daling op jaarbasis.

De laagste hypotheekrente voor 20 jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie komt nu uit op 1,23 procent. Dat betekende een daling van 17 procent ten opzichte van 1,48 procent een jaar eerder. Bij 30 jaar vast ging de rente in een jaar tijd van 1,89 procent naar 1,57 procent. Ook dit betekende een daling van 17 procent. Dat de langere rentevaste periodes juist de rentes zagen dalen, komt volgens de onderzoekers doordat de vraag naar deze hypotheken groot is, ook vanwege nieuwe regels per 1 januari met betrekking tot de overdrachtsbelasting.

Ook bij de kortere looptijden is sprake van een daling. Voor 5 jaar vast ging de laagste hypotheekrente van 0,9 procent naar 0,75 procent. Voor 10 jaar vast ging de laagste rente van 1,05 procent naar 0,97 procent.

Volgens Rente.nl hangt een eventuele verdere daling van de renteniveaus dit jaar mede af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dan gaat het onder meer om de snelheid waarmee het virus onder controle wordt gekregen door vaccinaties. Daarnaast heeft een en ander ook te maken met de impact van de coronamaatregelen. Rente.nl verwacht geen enorme rentestijgingen dit jaar, vooral door de het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de verwachte stimuleringsmaatregelen.