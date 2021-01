Trump ondertekent ban op Alipay en 7 andere Chinese apps

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een nieuw decreet transacties met acht Chinese apps verboden. Onder andere betaalapp Alipay van Ant Group staat op die zwarte lijst. Met de ingreep zorgt Trump kort voor het aantreden van zijn opvolger Joe Biden voor oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Volgens Trump is het verbod, dat over 45 dagen zal ingaan, nodig omdat de verspreiding van in China ontwikkelde apps de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt. Hij wijst daarbij op alle data die apps van gebruikers vergaren. De president heeft het ministerie van Handel opdracht gegeven preciezere regels op te stellen over welke transacties tussen Amerikanen en de apps verboden worden.

De ban op Alipay is een nieuwe tegenvaller voor topman Jack Ma van Ant Group. Hij is sinds oktober niet meer in het openbaar gezien, in samenhang met toenemende druk van Chinese autoriteiten op het bedrijf. Ma zou zich te kritisch hebben uitgelaten over overheidsreguleringen in China. Eerder blokkeerden toezichthouders in het Aziatische land een megabeursgang van Ant Group.

Ook transacties met de apps CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay en WPS Office worden verboden. CamScanner, dat helpt bij het scannen van documenten, was van die apps volgens onderzoeksbureau SensorTower in 2020 de meest gebruikte in de VS met 4,4 miljoen downloads.

Naar verwachting zullen direct rechtszaken worden aangespannen tegen de ban op de apps. Een eerdere poging van Trump op de verkoop van grote delen van video-app TikTok aan een Amerikaanse partij af te dwingen bleef tot dusver ook steken in de rechtszaal. De kans bestaat ook dat Biden na zijn aantreden het decreet ongedaan maakt, nog voordat het in werking treedt.