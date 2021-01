Blokker-eigenaar: kaalslag in winkelstraat na langere lockdown

Michiel Witteveen, de topman achter winkelketens Blokker, Intertoys en BCC, waarschuwt voor een golf aan faillissementen onder winkeliers bij een verlenging van de huidige lockdown. In december besloot het kabinet alle niet-essentiële winkels tot zeker 19 januari te sluiten om de snelle verspreiding van de coronavirus een halt toe te roepen. Als de coronamaatregelen nog langer duren zullen maar weinig winkeliers dat overleven, zegt Witteveen in een interview met Het Financieele Dagblad.

“Straks hebben we een pyrrusoverwinning: het aantal besmettingen naar beneden, maar de 800.000 mensen die in de retail werken op straat” zegt Witteveen tegen de zakenkrant. Zijn eigen bedrijven, die hij via moederconcern Mirage Retail bezit, zijn volgens Witteveen wel bestand tegen een langere lockdown.

Witteveen noemt het Nederlandse coronabeleid in het FD een “virologenfeestje”, met weinig oog voor de gevolgen voor ondernemers. “Ik heb niet het idee dat mensen binnen de overheid begrijpen hoeveel impact hun beslissingen hebben. En ambtenaren die elke maand netjes hun salaris overgemaakt krijgen, hebben makkelijk praten.” De tegemoetkoming in vaste lasten die de regering optuigde als steunmaatregel, is volgens de Blokker-eigenaar voor veel winkelbedrijven ruim onvoldoende.

Kort na de afkondiging van de winkelsluitingen riep Mirage Retail andere winkelbedrijven nog op om de aangescherpte coronaregels zo strikt mogelijk te volgen. In diezelfde dagen waren ketens als HEMA en Action nog van plan om open te blijven, omdat een deel van hun assortiment uit “essentiële” voedingsmiddelen of verzorgingsproducten bestond. Na een golf aan kritiek op die beslissing gingen ze alsnog dicht.