Uitkeringsaanvragen VS blijven onverminderd hoog

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg, blijft op een hoog niveau. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden er 787.000 aanvragen ingediend, een daling van 3000 vergeleken met een week eerder.

Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Doordat grote bedrijven reorganisaties hebben aangekondigd en de coronapandemie voortwoekert, blijven er nog steeds veel nieuwe aanvragen binnenstromen. Economen hadden in doorsnee op 800.000 aanvragen gerekend.

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst onder dat niveau.