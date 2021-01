VDL en DSM begonnen met productie mondkapjes

De eerste mondkapjes van industrieconcern VDL en speciaalchemiebedrijf DSM zijn in Helmond van de fabrieksband gerold. De twee bedrijven kondigden in september aan miljoenen euro’s te investeren in productielijnen voor de medische maskers en speciale filters. Het symbolische ‘eerste’ mondkapje werd donderdag overhandigd aan John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

VDL en DSM zetten een gezamenlijk bedrijf op, Dutch PPE Solutions, om op Nederlandse bodem geschikte mondmaskers te maken voor de gezondheidszorg. Naast de mondmaskerfabriek in Helmond wordt ook gebouwd aan een fabriek voor zogeheten meltblown polypropyleen op. Dat is een materiaalsoort voor filters in gezichtsmaskers die bescherming bieden tegen virussen. Deze fabriek is naar verwachting vanaf april 2021 operationeel.

De begindagen van de corona-uitbraak maakten duidelijk dat Nederland erg afhankelijk is van de aanvoer van medische hulpmiddelen uit het buitenland. Terwijl het virus zich snel verspreidde, heerste onder personeel in bijvoorbeeld verpleeghuizen grote schaarste aan geschikte beschermingsmiddelen. Nieuwe import werd bemoeilijkt doordat vrijwel alle landen jacht maakten op partijen medische mondkapjes.