Waarde bitcoin in één maand verdubbeld tot 40.000 dollar

De digitale munt bitcoin is donderdagavond even de grens van 40.000 dollar gepasseerd. Daarmee verdubbelde de waarde van de cryptomunt in minder één maand tijd.

Volgens gegevens van financieel persbureau Bloomberg stond de bitcoin donderdag 11 procent hoger, en bereikte een piek van 40.065 dollar. Vervolgens zakte de bekendste cryptomunt weer iets terug tot onder de grens van 40.000 dollar.

De zeer snelle opmars van de bitcoin, en zijn kielzog andere crypto’s zoals de ether, komt op het moment dat meer gevestigde namen interesse tonen voor handel in cryptomunten. Kenners houden er ook rekening mee dat de lage koers van de dollar en de vrees voor inflatie door massale stimuleringsprogramma’s van centrale banken veel particuliere investeerders naar cryptomunten drijft.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de munt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de ‘bubbel’ hard uiteen en verloren de munten rap aan waarde. Halverwege 2018 was de bitcoin nog zo’n 4000 dollar waard.

Critici waarschuwen voor een tweede crash van de bitcoin. Gary Cohn, oud-topbankier van Goldman Sachs en voormalig economisch adviseur van Donald Trump, stelde in december nog dat het systeem waarop cryptomunten leunen niet transparant genoeg is. Door een verlies van vertrouwen in de bitcoinhandel zou de waarde van de digitale munt daardoor ook weer hard kunnen vallen.