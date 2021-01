Mooie plus voor aandelenbeurs Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een mooie koerswinst gesloten na een positieve handelsweek. Vooral chipbedrijven waren in trek op het Damrak na sterke kwartaalresultaten van grote internationale chipfabrikanten. Beleggers trokken zich verder op aan de recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door optimisme over meer coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 645,60 punten. De hoofdindex boekte een plus van ruim 3 procent in de eerste week van 2021. De MidKap won 0,5 procent tot 972,79 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De Europese chipmaker STMicroelectronics klom bijna 2 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de resultaten van het Amerikaanse Micron, het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung werden goed ontvangen. Chipmachinemaker ASML, die veel grote chipfabrikanten als klant heeft, steeg 3 procent in de AEX. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi klommen tot 3,7 procent. Het Duitse chipconcern Infineon won 7 procent.

Just Eat Takeaway (plus 3,5 procent) was ook een duidelijke stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. Bank Degroof Petercam gaf het maaltijdbestelbedrijf een koopadvies. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door HSBC en behoorde tot de staartgroep met een min van 2,3 procent.

BioNTech dikte 7,3 procent aan in Frankfurt. Het vaccin dat het Duitse biotechnologiebedrijf samen met het Amerikaanse Pfizer heeft ontwikkeld, lijkt ook te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken.

TUI kelderde 23 procent in Frankfurt. De Duitse reisorganisatie wil 545 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen om schulden af te lossen. In Z├╝rich verloor Credit Suisse 3,6 procent. De Zwitserse bank zet 850 miljoen dollar opzij vanwege een langlopend juridisch geschil over de verkoop van rommelhypotheken in de Verenigde Staten en waarschuwde voor een verlies in het vierde kwartaal.

De euro stond op 1,2256 dollar, tegenover 1,2268 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 51,61 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 55,39 dollar per vat.