Weer omvangrijke tegenvaller voor Zwitserse bank Credit Suisse

Credit Suisse zal het vierde kwartaal van 2020 afsluiten met rode cijfers. De op een na grootste bank van Zwitserland zei 850 miljoen dollar opzij te moeten zetten voor een schikking in de Verenigde Staten. Dat is nog een uitwas van de financiële crisis en het gerommel met hypotheken in de periode rond 2008.

De strop van 850 miljoen dollar is veel meer dan de 380 miljoen dollar die Credit Suisse voor de kwestie had gereserveerd. De klap komt daarbij nog eens bovenop een eerdere afschrijving van 450 miljoen dollar op het belang van de Zwitserse bank in York Capital.

Topman Thomas Gottstein heeft in zijn eerste jaar als bestuursvoorzitter bij de bank een reeks van tegenslagen te verwerken en het lukt hem maar niet om de slechtnieuwsstroom te stoppen. Dit op het moment dat hij de organisatie van de bank wil omgooien, onder andere bij de investeringsbank. Ook wil hij de vermogensbeheertak herzien. Vorige maand waarschuwde de bank nog dat een belangrijk winstdoel gemist dreigt te worden vanwege de impact van de coronacrisis.

De kwestie rondom de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in de VS in aanloop naar de financiële crisis krijgt mogelijk nog een staartje. Meerdere partijen hebben nog claims lopen tegen de bank.

Zo eist obligatieverzekeraar MBIA 740 miljoen dollar schadevergoeding vanwege vermeende contractbreuk, het doen van onjuiste voorspellingen en frauduleus handelen door de bank. Credit Suisse zou onder meer een belofte hebben gebroken om transacties met rommelhypotheken die door de bank worden verkocht, terug te kopen. Deze waren in 2007 verzekerd door MBIA.