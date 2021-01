Vluchten van en naar Madrid nog altijd verstoord

De vluchten van en naar de luchthaven van Madrid zijn nog altijd verstoord. Door de hevige sneeuwval wordt zondagmorgen nog niet gevlogen, ondanks de inspanningen start- en landingsbanen gereed te maken.

De Spaanse luchthavenbeheerder Aena kondigde eerder al aan zondagmiddag met een update te komen. De verwachting is dat de vluchten geleidelijk aan weer kunnen worden hervat. Er zijn twee vrije banen beschikbaar, maar Aena stelt direct dat er zeer strikte protocollen zijn.

De eerste vluchten vanaf Schiphol naar Madrid die volgens het vluchtschema om 09.45 uur en 13.30 uur zouden vertrekken zijn vertraagd. De verwachting vooralsnog is dat de vluchten om respectievelijk 15.00 uur en 16.00 uur kunnen vertrekken.

Door de sneeuwval zijn ook de hogesnelheidstreinen en andere treindiensten van en naar Madrid opgeschort. Die zullen zeker tot het middaguur niet rijden.

Storm Filomena trok vanuit de Golf van Cádiz naar het noorden, waardoor de grootste sneeuwval in decennia in Madrid ontstond. Door de barre weersomstandigheden zijn de busdiensten opgeschort. Een speciale militaire eenheid is ingezet om gestrande bestuurders van voertuigen die vastzitten in de sneeuw bij te staan.

De strijdkrachten hebben zo’n 1500 voertuigen bevrijd die volgens de lokale hulpdiensten in de sneeuw waren gestrand. Ook was het leger betrokken bij het sneeuwvrij maken van de start- en landingsbanen van de luchthaven en de toegang tot de ziekenhuizen.

Scholen en universiteiten in de door de zware sneeuwval getroffen gebieden blijven de komende dagen dicht, zo werd eerder gemeld. De burgemeester van Madrid riep de bevolking op thuis te blijven.

Filomena heeft grote delen van het land getroffen, waarbij honderden snelwegen en wegen zijn afgesneden. De koudegolf in Spanje heeft ondertussen de prijzen voor aardgas in het land naar recordhoogte geduwd. Het land is een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Spanje telt het grootste aantal terminals voor lng in Europa.