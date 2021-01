Kleine reisspecialisten: voucherfonds lost problemen niet op

Kleinere, gespecialiseerde reisorganisaties vrezen “wéér” overgeslagen te worden bij de in de maak zijnde extra coronasteunmaatregelen van het kabinet. Volgens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) komen ondernemers in de reisbranche nu nauwelijks in aanmerking voor de TVL en Tozo-regelingen of inkoopcompensatie. En dan moeten reisorganisaties binnenkort waarschijnlijk ook nog veel consumenten gaan terugbetalen, omdat zij vorig jaar een voucher hebben gekregen voor een niet uitgevoerde vakantie.

“Dat geld is er niet. Dat is immers grotendeels betaald aan accommodaties en transport op de reisbestemming. En die geven dat niet terug aan de reisondernemer”, stelt de VvKR. Om dit soort problemen voor te zijn is er een speciaal voucherfonds in het leven geroepen. Maar volgens de vereniging lost dat fonds het probleem niet op. “Dat is een lening. Lenen zonder uitzicht op inkomen om de lening af te lossen duwt ondernemers verder in de problemen.”

Omdat de meeste reisondernemers eenmanszaken zijn, vreest de VvKR dat ondernemers ook persoonlijk in de financiële problemen zullen komen. “Na de verkoop van het huis wachten de schuldsanering en de voedselbank”, aldus de organisatie waarbij circa vierhonderd aanbieders van pakketreizen en andere reisspecialisten zijn aangesloten.

Meer branches hebben de indruk dat ze nog buiten de boot vallen bij de steunmaatregelen. Volgens de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten Anbos zouden negen op de tien schoonheidsspecialisten geen aanspraak kunnen maken op de aangescherpte Tozo-regeling, de inkomenssteun voor zzp’ers. Het overgrote deel grijpt naast de steun omdat het inkomen van de partner wordt meegeteld. Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner hebben geen recht meer op financiële steun. Anbos drong om deze reden eerder al aan op extra overheidshulp voor de eigen beroepsgroep.