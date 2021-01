CBS: inflatie kwam in 2020 uit op 1,3 procent

De consumentenprijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 1,3 procent tegen 2,6 procent een jaar eerder. Ondanks de daling van de inflatie behoorde de prijsstijging in Nederland in het afgelopen jaar opnieuw tot een van de hoogste in de eurozone, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name de prijzen voor energie en brandstof gingen afgelopen jaar omlaag wat de inflatie duidelijk drukte. De prijs voor elektriciteit was vorig jaar 39,6 procent lager dan in 2019. Dit kwam vooral door de verhoging van de heffingskorting die met de energierekening wordt verrekend.

Gas was in het afgelopen jaar 2,6 procent duurder. Dit komt door verhogingen van de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). De gemiddelde prijs van energie voor consumenten werd in 2020 bijna 12 procent lager.

De prijs van benzine lag in 2020 5,2 procent lager dan een jaar eerder. Diesel was 8,8 procent goedkoper. Waar de consument in 2019 nog gemiddeld 1,647 euro voor een liter benzine betaalde, was dat afgelopen jaar 1,562 euro. De literprijs voor diesel ging aan de pomp van 1,356 euro omlaag naar 1,237 euro.

Voor voeding in de supermarkt werd vorig jaar in doorsnee iets meer betaald. De stijging was met 2 procent wel minder stevig dan een jaar eerder toen eten en drinken in doorsnee 4,3 procent duurder werd, vooral als gevolg van het hogere btw-tarief.

Verder werden sigaretten en andere rookwaren afgelopen jaren duurder door accijnsverhogingen. Met een prijsstijging van bijna 20 procent voor shag en dik 10 procent voor sigaretten was sprake van de grootste prijsstijging voor rookwaren sinds 2004. De accijns op 50 gram shag werd in 2020 met 2,50 euro verhoogd. Op een pakje van 20 sigaretten werd 1,14 euro extra accijns geheven

De stijging van de lonen lag afgelopen jaar met gemiddeld 3 procent hoger dan de inflatie. Het verschil tussen de jaarlijkse stijging van de cao-lonen en het inflatiecijfer was daarmee met 1,7 procentpunt volgens de voorlopige cijfers het grootst sinds 1986. Toen bedroeg het verschil 2,0 procentpunt.

Volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex was de prijsstijging in Nederland vorig jaar gemiddeld 1,1 procent, tegen 2,7 procent een jaar eerder. De prijsstijging in de eurozone is volgens voorlopige cijfers afgenomen van 1,2 procent in 2019 naar 0,3 procent in 2020. De Europese meetmethode houdt geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In het inflatiecijfer worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.