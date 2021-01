Farmaceuten in trek op Japanse beurs

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag nipt hoger gesloten. Vooral de Japanse farmaceutische sector stond in de schijnwerpers na berichten over een nieuwe effectieve behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de politieke ontwikkelingen in Washington rond de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde met een plusje van 0,1 procent op 28.164,34 punten. Het nieuws over een nieuwe variant van het coronavirus in Japan, die deels lijkt op de gemuteerde Britse en Zuid-Afrikaanse virusvarianten, hield de beurs in toom. Chugai Pharmaceutical steeg ruim 6 procent. Volgens de Britse overheid verlaagt het medicijn tocilizumab van Chugai het risico op overlijden bij coronapatiënten. Ook liggen patiënten die het middel tegen reumatoïde artritis krijgen minder lang in het ziekenhuis. Andere farmaceuten als Takeda Pharmaceutical en Eisai profiteerden ook van het nieuws en gingen tot 3 procent vooruit.

In Shanghai klom de beurs tussentijds 1,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,7 procent bij. De Kospi in Seoul verloor 2 procent. Beleggers namen wat winst na de koerssprong van bijna 10 procent van de Zuid-Koreaanse beurs in de eerste week van het nieuwe jaar. Hyundai zakte bijna 5 procent. Het autoconcern werd in de afgelopen twee handelsdag zo’n 30 procent meer waard dankzij berichten over een mogelijke samenwerking met de Amerikaanse iPhone-maker Apple.