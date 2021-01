Ondanks lockdown groei voor snellaadstationuitbater Fastned

De omzet van uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned is afgelopen kwartaal gestegen. Dat lukte het bedrijf ondanks strenge lockdowns in een flink deel van de landen waar het actief is. Het is het eerste kwartaal sinds het begin van de coronacrisis waarin Fastned het beter deed dan voor de virusuitbraak.

Normaal gesproken zou een lockdown de omzet van Fastned raken omdat er flink minder gereden wordt. Tegelijkertijd nam het aantal elektrische auto’s echter ook toe en zijn er dus meer potentiĆ«le klanten voor het bedrijf. Ook breidde Fastned het aantal laadstations in de afgelopen periode uit. Topman Michiel Langezaal denkt dan ook dat de groei van zijn bedrijf zal versnellen “wanneer de huidige restricties verdwijnen”.

De totale omzet van Fastned in het vierde kwartaal bedroeg 1,9 miljoen euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van het slotkwartaal van 2019. Daarbij werd voor 3,3 Gigawattuur aan energie ‘getankt’. Ook het aantal actieve klanten (plus 25 procent) en het aantal laadsessies (plus 12 procent) viel hoger uit.