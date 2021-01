Wiebes: buikpijn van coronacrisis en steunpakketten

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vindt dat het ondanks de coronasteun van de overheid aan de economie op een “heleboel punten gewoon niet goed genoeg gaat.” Hij wijst erop dat zoveel ondernemers in de problemen zitten en daardoor ook veel werknemers. Het hele reces heeft hij “met een enorme knoop in zijn maag gezeten over de steun en de steunpakketten. Ik heb er diep over nagedacht.”

“Ook in de sectoren buiten de directe economie gaat het echt verschrikkelijk”, zegt de minister na afloop van het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis. Wiebes heeft daar net de nieuwste cijfers gehoord over de nieuwe coronavariant die in Engeland om zich heen grijpt. “Het is echt verschrikkelijk. We snakken naar wat er straks weer kan en daar is helaas zo ontzettend weinig over te zeggen.”

De minister wil niet vooruitlopen op een mogelijke uitbreiding van de steunpakketten aan ondernemingen, omdat daar nog geen formeel besluit over is genomen. Hij verwijst naar de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond.