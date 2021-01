Achmea investeert minder in vervuilende bedrijven

Verzekeraar Achmea scherpt zijn beleggingsbeleid verder aan. Het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis investeert daarbij nog minder in bedrijven die vervuilend zijn en veel CO2 uitstoten.

Zo wordt door Achmea met ingang van dit jaar niet meer geïnvesteerd in bedrijven die meer dan 5 procent van hun omzet halen uit kolen, de winning van teerzandolie, arctische olie en gas of uit schaliewinning. Met de bedrijven die onder de drempel van 5 procent omzet uit vervuilende industrie blijven, gaat Achmea naar eigen zeggen in gesprek om te zorgen dat ook zij CO2-neutraal gaan opereren.

Achmea kondigde vorig jaar al aan niet langer te beleggen in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet halen uit kolen of de winning uit teerzandolie. Bedragen noemde de verzekeraar niet.