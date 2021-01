AEX doet stap terug na sterke opmars

De Amsterdamse aandelenbeurs deed vrijdag een stap terug, na de sterke koerswinst een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers verwerkten het steunplan van aankomend president Joe Biden, die 1,9 biljoen dollar wil uittrekken voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 654,08 punten. De hoofdindex won een dag eerder 1,9 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 980,74 punten. Het derde kabinet van Mark Rutte dreigt te vallen. Door de toeslagenaffaire staat de regeringscoalitie onder zware druk.

De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. In heel Frankrijk wordt vanaf zaterdag een strengere avondklok ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Ook de Duitse regering denkt aan een avondklok en overweegt het openbaar vervoer stil te leggen. In Londen daalde de hoofdindex 0,5 procent. De Britse economie kromp in november met 2,6 procent door de nieuwe lockdown.

Biden wil met zijn “Amerikaanse reddingsplan” onder meer 1 biljoen dollar beschikbaar stellen om families te helpen. Hoewel Wall Street blij is met de extra steun nemen de zorgen bij investeerders over hoe de Amerikaanse overheid de plannen denkt te bekostigen wel toe.

In de AEX stond maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway onderaan met een min van dik 2 procent. Bierbrouwer Heineken kampte met een adviesverlaging door Berenberg en daalde 1 procent. Olie- en gasconcern Shell verloor 0,6 procent na een adviesverlaging door Société Générale. Verzekeraar Aegon voerde de stijgers aan met een winst van van 1 procent.

In Parijs zette Carrefour de daling voort met een verlies van 4,5 procent. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire ziet een overname van het Franse supermarktconcern door het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard niet zitten. Donderdag uitte de minister al zijn zorgen over een mogelijke overname. Carrefour steeg eerder deze week ruim 13 procent door het nieuws over de Canadese interesse. SAP won 1,5 procent in Frankfurt. De Duitse softwaremaker presteerde in het vierde kwartaal beter dan verwacht.

De euro was 1,2124 dollar waard, tegen 1,2153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 53,13 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 55,78 dollar per vat.