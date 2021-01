Ford legt productie Duitse fabriek maand stil om gebrek chips

Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor gaat de productie van de Ford Focus in het Duitse Saarlouis een volledige maand stilleggen vanwege een gebrek aan chips. Ook andere bedrijven hebben de productie tijdelijk moeten onderbreken als gevolg van een tekort aan chips voor auto’s.

Bij de fabriek van Ford in Saarlouis in het westen van Duitsland werken ongeveer 5000 mensen. Vanaf maandag wordt de productie een maand platgelegd. Eerder moest Ford al een fabriek in de Verenigde Staten stilleggen vanwege een tekort aan halfgeleiders. Andere autobedrijven als Honda, Toyota, Volkswagen, Audi en Daimler hebben met dezelfde problemen te kampen.

Door de sterke vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, laptops en spelcomputers, doordat veel mensen thuis moeten blijven vanwege corona, hebben chipbedrijven moeite om voldoende te kunnen leveren aan de autosector. Daar komen ook nog distributieproblemen bij door de strengere lockdowns.