Onlineaankopen stijgen verder door

Het aantal aankopen op internet blijft stijgen, evenals het aantal mensen dat op internet bestelt en het bedrag dat wordt uitgegeven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kleding, maaltijden en films en series die via videostreamingdiensten werden gedownload waren in de eerste helft van 2020 de meest bestelde goederen en diensten via internet, aldus het CBS.

In die periode kocht bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op internet. Dat is 11 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. Een vijfde van de mensen bestelde één of meerdere producten van een particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats.

Mensen bestelden het vaakst kleding, sportkleding, schoenen of accessoires. Daarna volgen maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Ongeveer een vijfde kocht spullen voor in huis: meubels, woonaccessoires en tuinartikelen, maar ook sport- en werkspullen, zoals computers, tablets, mobiele telefoons alsook cosmetica en boeken.

Van de onlineproducten of -diensten werden films en series het meest gekocht, ofwel via een streamingdienst, ofwel een download. Ongeveer een derde van de mensen kocht zo ook muziek, maar bestelde ook abonnementen voor internet of een mobiele telefoon, of kaartjes voor de bioscoop of een cultureel evenement.

Behalve dat mensen vaker via internet kochten, steeg ook het totale bedrag dat wordt uitgegeven. Ruim een vijfde gaf aan voor 500 euro of meer online te hebben gekocht. Een jaar eerder lag dat iets lager. Mannen, die volgens het CBS wat actiever kopen op internet, geven daarnaast meer uit dan vrouwen. Bedragen voor internetaankopen lagen het meest tussen de 100 en 500 euro.

Met name twintigers, dertigers en veertigers kopen online, maar het aantal 65-plussers dat via internet kocht groeide het hardst. In de eerste helft van 2020 kocht bijna twee derde van de 65- tot 75-jarigen online tegenover 45 procent een jaar eerder. Ook het aandeel 75-plussers steeg, van 17 procent in 2019 naar 25 procent in 2020.

De cijfers laten volgens het CBS geen precieze effecten van de eerste maatregelen van de coronacrisis zien. “Er kan een effect zijn door corona, maar de antwoorden in het onderzoek zijn niet precies per week of maand. Er zijn wel aanwijzingen voor corona-effecten, omdat de stijging ook te zien is in producten die je met corona associeert, aldus CBS-onderzoeker Maarten Bloem. “Denk aan levensmiddelen, cosmetica, schoonmaakmiddelen en medicijnen, dus de gebruiksgoederen die nu moeilijker te verkrijgen zijn.”