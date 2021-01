‘Apple werkt aan opvouwbare iPhone’

Apple is bezig met de ontwikkeling van een opvouwbare iPhone, al zijn er nog geen concrete plannen om die daadwerkelijk op de markt te gaan brengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Rivalen zoals het Zuid-Koreaanse Samsung en het Chinese Huawei verkopen al opklapbare smartphones.

De ontwikkeling is nog in een vroege fase, want Apple heeft tot dusver enkel opklapbare schermen ontworpen, zegt de bron. Er zijn nog geen volledige prototypes in de onderzoeksfaciliteiten van het bedrijf. Intern zou bij het Amerikaanse technologieconcern worden gepraat over verschillende formaten voor die schermen. Kenners denken dat het nog wel jaren kan gaan duren voordat Apple met een opvouwbare iPhone kan komen.

Apple zou nu vooral bezig zijn met de nieuwste generaties van zijn iPhone en iPad die later dit jaar worden gepresenteerd. Naar verluidt is het bedrijf niet van plan grote veranderingen aan te brengen in de apparaten, na de opwaarderingen en verbeteringen van vorig jaar.