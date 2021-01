Maaltijdbezorger Deliveroo meer dan 7 miljard dollar waard

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo is door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. Daarmee is het bedrijf in enkele jaren flink in waarde gestegen. In 2017 werd aan Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nog een prijskaartje van 2 miljard dollar toegekend.

De nieuwe waardering gebeurde bij een financieringsronde door bestaande aandeelhouders waarmee de onderneming dik 180 miljoen dollar ophaalde. Deliveroo benadrukte daarbij te blijven investeren in groei en vernieuwing. Zo wil het in 2013 opgerichte bedrijf verder uitbreiden met het bezorgen van boodschappen. In het Verenigd Koninkrijk begon Deliveroo vorig jaar met een boodschappenservice en die is sindsdien hard gegroeid.

Door de coronalockdowns en vele gesloten restaurants gaat het sowieso goed met de bestellingen in de maaltijdbestel- en bezorgbranche. Het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, meldde al dat het in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer orders binnenkreeg dan een jaar eerder.

Voor beleggers zijn de ontwikkelingen interessant, omdat Deliveroo dit jaar waarschijnlijk een gang naar de beurs maakt. Het gaat naar verwachting om een van de grootste Britse beursgangen in jaren.

De concurrentie tussen maaltijdbezorgers is erg sterk. Deliveroo onderscheidt zich van andere spelers in de branche doordat de onderneming het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon aan zich heeft weten te binden. Die nam vorig jaar een groot minderheidsbelang in het bedrijf. Amazon kreeg daarvoor toestemming van de Britse autoriteiten die bezwaren van concurrenten waaronder ook Domino’s Pizza aan de kant schoven.