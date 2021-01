Coronazorgen en vaccinatiehoop houden beurzen in toom

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag kleine koersuitslagen zien. De zorgen over de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus en de hoop op een snelle uitrol van de vaccins hielden de markten in toom. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie bood enige steun aan de handel. Op het Damrak stond AkzoNobel onder druk na een overnamebod van de verfmaker op een Finse branchegenoot.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 650,20 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 973,25 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. Frankfurt daalde een fractie. In de Verenigde Staten blijven de beurzen maandag dicht vanwege Martin Luther King Day.

AkzoNobel daalde dik 2 procent in de AEX. Het verfconcern wil zijn Finse branchegenoot Tikkurila kopen voor zo’n 1,4 miljard euro. Met het bod gaat AkzoNobel de strijd aan met het Amerikaanse PPG, dat eerder deze maand een bod uitbracht van ruim 1,2 miljard euro op Tikkurila. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 3,1 procent. Chipbedrijf ASMI ging aan kop met een plus van 1,8 procent.

In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM 3,6 procent door de strengere maatregelen in het Verenigd Koninkrijk, waar alle reizigers na aankomst in quarantaine moeten. Bodemonderzoeker Fugro (min 2,3 procent) kampte met een adviesverlaging door Bank Degroof Petercam. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties zakte 2,5 procent na een verkoopadvies door Kempen.

In Parijs klom Suez 3 procent. De investeerders Ardian en Global Infrastructure Partners (GIP) hebben een bod gedaan op het Franse nutsbedrijf van 11,3 miljard euro. Daarmee lijkt een overnamestrijd te ontstaan rond Suez, dat ook een doelwit is van zijn Franse rivaal Veolia (min 2,9 procent). Carrefour zakte 5,5 procent. Het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard ziet af van zijn geplande overname van het Franse supermarktconcern, na felle weerstand van de Franse overheid.

Stellantis steeg 6,5 procent. De Franse automaker PSA, de eigenaar van Peugeot, Citro├źn en Opel, en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler hebben hun fusie afgerond. Het nieuwe concern Stellantis, waar PSA-topman Carlos Tavares aan het roer staat, krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam en blijft genoteerd in Parijs en Milaan.

De euro stond op 1,2061 dollar, tegen 1,2098 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 52,21 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 54,87 dollar per vat.