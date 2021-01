‘Ontheffing distributie en bezorging supermarkten bij avondklok’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil in het geval van een avondklok een ontheffing voor distributiecentra, voor het kunnen blijven bezorgen van boodschappen en voor het personeel dat in en voor supermarkten werkt. “De voedselvoorziening moet wel op gang blijven”, aldus een woordvoerster van de supermarktkoepel.

Het CBL laat weten over verschillende scenario’s na te denken en nog in overleg te zijn met de overheid over een eventuele avondklok. “We wachten af wat het gaat inhouden”, aldus een woordvoerster. “We horen verschillende uren, dat heeft verschillende impact.”

De koepelorganisatie wil in ieder geval ontheffingen zodat distributiecentra kunnen doordraaien. Het werk daar gebeurt veelal in de nacht, zegt het CBL. Bevoorrading van supermarkten gebeurt vaak voor of na openingstijden en afhankelijk van de supermarkt, soms meerdere keren per dag. “In het geval van een avondklok zou dat na het ingaan van de klok gebeuren. De vakken moeten wel gevuld blijven.”

Omdat volgens het CBL veel mensen afhankelijk zijn van bezorging, moet er ook een ontheffing komen voor supermarktmedewerkers die bezorgen. “Het zou goed zijn als dat door kan blijven gaan, zeker in de lockdown.”

Het CBL denkt verder dat in eerste instantie medewerkers die in de flexibele schil van een bedrijf zitten geraakt zullen worden door een avondklok. Dat zijn volgens het CBL met name jongere medewerkers. “Hoe hiermee omgegaan wordt, moet nog bepaald worden en is afhankelijk van de inrichting van een avondklok”, aldus de woordvoerster.