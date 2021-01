Adyen en ASML blikvangers in groene AEX-index

Betalingsbedrijf Adyen en chipmachinemaker ASML waren woensdag de sterkste stijgers in de AEX-index in Amsterdam. Het sentiment op de beursvloeren in Europa was positief. Daarbij was de blik van veel beleggers gericht op Washington, waar Joe Biden als de 46e president van de Verenigde Staten wordt beëdigd.

Het presidentschap van Biden zal volgens topeconomen goed zijn voor de wereldwijde economie. De nieuwe president kondigde al een steunplan van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie aan. De harde koers van de regering-Trump tegen China zal naar verwachting onder Biden worden voortgezet.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 1,2 procent hoger op 659,30 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 979,04 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,7 procent.

Adyen was met een winst van dik 5 procent het best presterende AEX-fonds. Zwaargewicht ASML won 3 procent. De chipmachinefabrikant profiteerde in het coronajaar 2020 van de grote vraag naar chips voor thuiswerkspullen zoals smartphones en laptops en boekte meer winst. Ook dit jaar verwacht het bedrijf verder te groeien.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot met een winst van 2,2 procent. Maaltijdbezorgers worden naar verwachting uitgezonderd van de door het kabinet beoogde avondklok. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,4 procent. Door de avondklok moeten mogelijk honderden winkels van Albert Heijn eerder hun deuren sluiten. De vraag is of boodschappen wel na 20.30 uur bezorgd mogen worden.

Air France-KLM verloor 0,9 procent. Door het verplichten van sneltesten voor reizigers die naar Nederland willen komen, kan KLM mogelijk geen langeafstandsvluchten meer uitvoeren. Door ook vliegend personeel zo’n test op te leggen, loopt de luchtvaartmaatschappij het risico dat werknemers achterblijven. Ook vluchten naar bepaalde Europese bestemmingen worden onmogelijk.

Het Britse uitgeefconcern Pearson steeg bijna 9 procent dankzij een geruststellende handelsupdate. Het Amerikaanse Netflix, dat een notering heeft in Frankfurt, ging bijna 13 procent omhoog. Het streamingplatform overtrof afgelopen kwartaal de eigen verwachtingen.

De euro was 1,2107 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 53,42 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 56,20 dollar per vat.