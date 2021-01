‘ASML en verloop beëdiging Biden centraal op Damrak’

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winst beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar het verloop van de beëdiging van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten. Tijdens de machtsoverdracht waakt een legermacht in Washington over de veiligheid in de nasleep van de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers eerder deze maand.

Op het Damrak kwam AEX-bedrijf ASML met kwartaalcijfers. De chipmachinefabrikant zette in het coronajaar 2020 een hogere winst in de boeken, met ook een gestegen omzet. Het bedrijf profiteert van de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, datacenters en elektrische auto’s. Ook voor dit jaar verwacht ASML dat de vraag naar chips sterk zal blijven.

Bij de inauguratie van Biden wordt door de coronacrisis en zorgen over de veiligheid in tegenstelling tot voorgaande jaren geen mensenmassa verwacht in de Amerikaanse hoofdstad. Ook afzwaaiend president Donald Trump woont de plechtigheid niet bij. Hij heeft zijn opvolger niet gefeliciteerd en hem ook niet uitgenodigd voor het traditionele bezoek aan het Witte Huis. De plechtigheden beginnen omstreeks 17.30 uur Nederlandse tijd.

Volgens topeconomen zal het presidentschap van Biden goed zijn voor de wereldwijde economie en internationale handel. De nieuwe president zal naar verwachting meer doen om gewone Amerikanen te helpen tijdens de coronacrisis en de handelsrelaties met Europa te verbeteren. Biden heeft al een plan voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie aangekondigd. De harde koers van de regering-Trump tegen China zal naar verwachting onder Biden worden voortgezet.

Aan het coronafront is het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland voor het tweede etmaal op rij weer gestegen. De Duitse autoriteiten maakten dinsdag al bekend de harde lockdown te verlengen tot 15 februari. De Nederlandse regering overlegt woensdag over extra maatregelen, waaronder de invoering van een avondklok.

De AEX-index eindigde dinsdag 0,2 procent hoger op 651,28 punten. De andere Europese beurzen deden een stap terug. De MidKap daalde 0,8 procent en de beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 30.930,52 punten. De S&P 500 klom 0,8 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent.

De euro was 1,2147 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 53,41 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 56,35 dollar per vat.