Britten willen aansluiten bij vrijhandelsakkoord CPTPP

Het Verenigd Koninkrijk wil op korte termijn lid worden van handelsblok CPTPP. De Britse minister van Handel Liz Truss heeft dat gezegd. De keuze is opmerkelijk omdat alle andere landen in het vrijhandelsakkoord rond de Stille Oceaan liggen.

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. In 2017 besloot Donald Trump echter dat de VS deelname niet door zouden zetten.

Momenteel is het CPTPP-akkoord van kracht in Mexico, Japan, Singapore, Nieuw-Zeeland, Canada, Australië en Vietnam. Brunei, Chili, Maleisië en Peru moeten het verdrag nog ratificeren. Truss noemde de CPTPP-landen “een van de meest dynamische vrijhandelsgebieden van de wereld”.