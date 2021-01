Chipmachinemaker ASML geeft kijkje in de boeken

Chipmachinemaker ASML publiceert woensdagochtend zijn resultaten over 2020. Daarbij zal de aandacht onder andere uitgaan naar de prognoses voor dit jaar. ASML-topman Peter Wennink sprak onlangs de hoop uit dat er onder de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wat meer internationaal overlegd zal worden. Op grotere omslag in het Amerikaanse beleid richting China durfde hij nog niet te rekenen.

ASML levert hypermoderne technologie om zeer geavanceerde chips te kunnen maken. Het bedrijf doet zowel zaken in de VS als in China en de onderneming is erbij gebaat zonder grote beperkingen de eigen apparaten te kunnen exporteren. De opgelopen spanningen tussen de economische grootmachten doen de onderneming geen goed.

Eerder bleek dat de Amerikanen liever niet hebben dat ASML zijn zeer gespecialiseerde EUV-machines naar China exporteert. Voor de uitvoer van die apparaten naar China kreeg ASML geen Nederlandse exportvergunning.

In het derde kwartaal van vorig jaar wist ASML met een omzet van 4 miljard euro evengoed de verwachtingen te overtreffen. Tegelijkertijd bleven de prognoses van het bedrijf voor dit jaar wat achter. Het slotkwartaal van 2020 zal volgens kenners afgesloten zijn met een omzet van 3,7 miljard euro en een winst van ruim 1 miljard euro.