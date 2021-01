Eindhovense staakstraat voor betere metaal-cao

Stakende werknemers van DAF Trucks en ASML leverden donderdagochtend op een parkeerplaats in Eindhoven vanuit hun auto’s stakingsformulieren in bij provisorisch ingerichte hokjes. Daarin zaten leden van de vakbonden die de formulieren in ontvangst namen. Volgens de bonden doen zo’n duizend werknemers van beide bedrijven mee aan de 48-uursstaking. Van 09.00 uur tot 15.00 uur geven ze vanuit hun auto hun stakingsformulier af op de speciaal ingerichte parkeerplaats. Een unicum.

Waar stakers zich vroeger moesten melden in een grote tent, haalde het coronavirus daar een grote streep door. En dus verzonnen de bonden een “staakstraat”, waar de werknemers met mondkapje op door het geopende raam van hun auto het formulier kunnen afgeven en laten controleren door de medewerker in het hok. Dat verliep vlot en soepel.

“In december liep ons ultimatum aan de werkgevers af”, vertelt CNV-bestuurder Robert Wonnink. “Maar zomaar gaan staken ging niet vanwege corona. We hebben even pas op de plaats gemaakt, en nagedacht hoe we de druk konden verhogen. Zo kwamen we op de staakstraat. Als proef. We bekijken hoe het gaat, en of er nog verbeterpunten zijn. Vervolgens schalen we op naar andere metaalbedrijven met dezelfde methode.”

FNV-bestuurder Ron Peters maakt zich kwaad over de opstelling van de werkgevers. “Het is de zoveelste keer dat een cao bij metalektro niet op een fatsoenlijke manier tot stand komt, terwijl de bedrijven goed draaien. Het loonbod van de FME is minder dan de inflatiecorrectie. In 2019 moesten we negen maanden in estafette gaan staken voor een cao. Nu alweer een staking. Daar wordt niemand beter van. Ook de werkgevers niet, want die lijden schade door de stakingen.”

De actiebereidheid is hoog. “Ik zit tegen mijn pensioenleeftijd aan, vind eerder stoppen belangrijk”, legt de 63-jarige DAF-medewerker Wim Mulleners uit Sittard uit, terwijl hij zijn stakingsformulier inlevert. Jacques Michiels uit Hoensbroek werkt al elf jaar voor DAF. “Ik staak voor een betere cao”, zegt hij, om vervolgens de staakstraat te verlaten en plaats te maken voor collega’s. De 66-jarige Huub de Wijs uit Soerendonk staakt vooral uit solidariteit met zijn collega’s. “Ik hoef nog maar een paar maanden, maar staak ook omdat er meer voor de ouderen gedaan moet worden”, zegt hij. En een 43-jarige DAF-medewerker uit Geldrop vindt dat hij hard moet werken voor relatief weinig loon en een matig pensioen. “Het salaris is te laag”, vat hij samen.

De FNV-bestuurder vertrekt donderdagmiddag naar Born om met de directie van VDL-Nedcar over een sociaal plan te gaan praten. Daar moeten voor maart 750 uitzendkrachten en 160 vaste krachten weg. “De gesprekken zitten vast op de ontslagvergoeding”, aldus Peters. Hij kondigt alvast aan dat Nedcar in februari op de nominatie staat voor een staking.