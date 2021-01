Lagarde: EU-lidstaten moeten vaart maken met coronaherstelplannen

De Europese regeringen moeten vaart maken met hun plannen om te kunnen herstellen van de coronacrisis, want het grote coronaherstelfonds dat de Europese Unie heeft opgetuigd moet snel operationeel worden. Met die oproep is president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gekomen.

De EU-leiders keurden het fonds waarmee 672,5 miljard euro gemoeid is, afgelopen zomer al goed. Maar dwarsliggen van enkele landen zorgde ervoor dat de implementatie en uitvoering ervan werden vertraagd.

Om geld te kunnen krijgen uit het fonds moeten de lidstaten herstelplannen opstellen. Die kunnen ze vanaf eind februari naar Brussel sturen. Het dagelijks EU-bestuur zal ze binnen twee maanden beoordelen en dan hebben de ministers van FinanciĆ«n nog een maand de tijd om de herstelscenario’s van hun collega’s goed te keuren.

Lagarde kwam met haar opmerking in een toelichting op het rentebesluit van de ECB, waarin werd besloten om de steunmaatregelen van de centrale bank voorlopig even niet verder op te schroeven. Wel stelden de beleidsmakers van de ECB dat ze klaar blijven staan om extra in te grijpen als dat in hun ogen nodig is.

In het laatste kwartaal van vorig jaar is de economie van de eurozone weer gekrompen door de nieuwe lockdowns die toen juist werden afgekondigd. De steeds strengere lockdownmaatregelen drukken ook nu nog zwaar op de economie. Maar volgens Lagarde past de impact van de pandemie en alles wat daarbij komt kijken nog binnen de laatste prognoses van de centrale bank. Bij het volgende rentebesluit in maart zal de ECB waarschijnlijk weer met nieuwe economische ramingen komen.