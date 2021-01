Minister: alleen bij veilig alternatief geen sneltestplicht KLM

KLM moet zelf met een veilig alternatief voor de verplichte sneltest voor crewleden komen, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart). “Ik laat het echt even aan de KLM en het RIVM. Als zij samen een veilige manier weten te vinden, ben ik er heel erg blij mee”, zegt de bewindsvrouw. “Maar als dat niet zo is, kunnen we dat risico niet nemen.”

Zelf gaat de bewindsvrouw zich niet actief met de situatie bemoeien. KLM weet volgens haar zelf het beste hoe ze tot een werkbaar testprotocol kunnen komen waardoor er mogelijk een uitzondering kan worden gemaakt op de verplichte sneltest voor de bemanning. En alleen het RIVM kan beoordelen of zo’n protocol wel echt veilig is. Alleen als die partijen samen een oplossing vinden, mag wat Van Nieuwenhuizen betreft de vlag uit. “Natuurlijk heb ik het liefst als minister van luchtvaart dat ze gewoon vliegen. Maar het moet veilig zijn. Dat is het enige criterium.”

Verschillende brancheorganisaties sloegen al alarm namens het Nederlandse bedrijfsleven dat het eventuele staken van langeafstandsvluchten de economie hard zal raken. Vooral het stilleggen van het vrachtvervoer zou tot problemen leiden. Van Nieuwenhuizen begrijpt die zorgen. “Maar alle coronamaatregelen hebben hele grote economische gevolgen. Het is heel ingrijpend, maar het is nodig. Anders zouden we het natuurlijk nooit doen.” Datzelfde geldt voor het verbod op passagiersvluchten uit het Verenigde Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, maar “je ziet dat het wereldwijd gebeurt”, aldus de bewindsvrouw.

Bij het opstellen van het protocol is haast geboden, erkent Van Nieuwenhuizen. De sneltestmaatregel gaat dit weekeinde namelijk al in. “Maar als KLM snel genoeg in overleg treedt, dan kunnen ze misschien nog op tijd zijn, dat kan ik niet beoordelen.” Het kabinet voelt er niets voor om de regeling uit te stellen.

KLM-baas Pieter Elbers wees er eerder op dat er verschillende alternatieven zijn. Een daarvan is het testen van de crew voor vertrek vanaf Schiphol. Een woordvoerder van KLM bevestigde dat er momenteel druk wordt overlegd. Hij benadrukte dat er snel een oplossing moet komen, omdat de maatschappij anders een streep moet gaan zetten door vluchten. Vanuit goed werkgeverschap wil KLM niet het risico lopen dat bemanning in het buitenland achter moet blijven.